Treno urta un carrello della manutenzione sui binari a Treviglio | passeggeri evacuati e circolazione bloccata

Auto rimane bloccata nel passaggio a livello e viene urtata dal Treno: circolazione bloccata per due ore - Disagi questa mattina sulla tratta tra Torino - Cuneo e Torino – Savona per un’auto rimasta bloccata all' interno del passaggio a livello e urtata dal Treno che stava sopraggiungendo. È accaduto ...torinotoday