Tre morti sul lavoro in ultime 24 ore

(Di venerdì 22 marzo 2024) 18.35 Un operaio di 45 anni ha perso la vita sulscivolando da un ponteggio. E' accaduto a Genova Pegli dove il lavoratore, un tunisino da 25 anni in Italia, era residente. Appena caduto da un'altezza di oltre tre metri, l'uomo è stato subito soccorso dal fratello ma all'arrivo dell'ambulanza del 118era già morto. Un altro operaio è morto in provincia di Sondrio schiacciato da pannelli di legno. In precedenza un geometra era morto nella Galleria del Brennero investito dal treno di rifornimento.