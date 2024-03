Tre libri che guardano ad est

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Petko sospirò di gioia. Il silenzio notturno lo turbava. A un tratto si sentì triste e chissà perché desiderò essere un albero, non un albero giovane, spensierato, ma uno dal tronco possente, piegato dai venti del nord, con rami-braccia e radici-ricordi nascoste nelle profondità della terra. Nel cuore della notte, con l’anima sofferente, avrebbe frusciato dolcemente per non inquietare gli altri con il suo triste canto e nessuno si sarebbe accorto che non era un albero, ma un vecchio solitario.” Muschio bianco, di Anna Nerkagi (traduzione di Nadia Cigognini; Utopia Editore), è una testimonianza narrativa delle tradizioni della Siberia. Nata nel 1952 presso il popolo dei nenec, l’autrice fu costretta, dalle autorità sovietiche, a crescere in un collegio, lontana dalla sua comunità. Ed è questa la tematica, attraverso un processo di verosimiglianza, che si ritrova nel romanzo. Il giovane ...