Trasporti | Gibelli Fnm | Progetto è pezzo di puzzle dove raccontiamo elementi

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Il Gruppo Ferrovie Nord ha deciso di omaggiare 'Diabolik' con la pubblicazione di un albo speciale con un'avventura del protagonista impegnato a districare il 'segreto di Cadorna' e la realizzazione di una mostra, con statue, pannelli e oggetti all'interno della stazione. La nascita di Diabolik nel 1962 è infatti strettamente legata alla storia delle Ferrovie Nord e in particolare alla stazione di Milano Cadorna. Le iniziative sono state presentate a Milano presso WOW Spazio Fumetto nel corso di un evento. “Questoè undi un: attraverso le ferrovie e le nostre societàlati inediti di Milano e della Lombardia – afferma, presidente Fnm - che spesso vengono descritti attraverso espressioni di tipo generico. I pendolari in realtà sono ...

