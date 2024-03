Trapianti | in Cina il primo di fegato da maiale su uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Avanza la frontiera degli xeno, ovvero organi di altri esseri viventi usati per l'. Dopo il rene di untrapiantato in Usa, dallaarriva ilsempre di, geneticamente modificato, che è stato impiantato su un cinquantenne clinicamente morto la cui famiglia aveva dato l'ok alla sperimentazione. Lo riporta il sito di 'Nature'. Il cuore ha 'lavorato' per una dedi giorni e poi è stato rimosso. L'operazone è stata realizzata all'ospedale Xijing dell'Università medica dell'aeronautica militare di Xi'an. Ildiha prodotto più di 30 millilitri di bile ogni giorno, fattore che dimostra che "funzionava regolarmente", sostengono i ...