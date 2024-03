Trampolino elastico | niente pass olimpico per l’Italia attraverso la Coppa del Mondo Ultima chance agli Europei

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nessun azzurro è riuscito a qualificarsi alle semifinali dell’tappa delladel2024 di, in scena a Cottbus (Germania). Gli azzurri si sono fermati in qualifica: Samuele Patisso Colonna 38mo con il punteggio di 57.200, Matteo Lavino 85mo con il totale di 17.520, Isabella Murgo 52ma con 50.600. Nessun italiano guadagnerà dunque ilper le Olimpiadi di Parigi 2024questa competizione, dopo aver già mancato l’assaltoultimi Mondiali.avrà un’che andranno in scena tra un paio di settimane, ma la missione resta molto complicata e il rischio molto concreto è quello di non avere ...

Roma – Sono pronti gli Azzurri del Trampolino Elastico , per puntare al podio e alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Dal 23 al 25 febbraio, a Baku , si rinnova l’appuntamento con la World ... (ilfaroonline)

Giornata negativa per i nostri portacolori impegnati nella World Cup di Trampolino Elastico a Cottbus . In Germania va in scena l’ultimo appuntamento del circuito qualificante per le Olimpiadi di ... (sportface)

Ginnica Bovisio: oro per le piccole del Giocogym e argento per Dulea Vanessa - Moltissime anche per medaglie di specialità all'attrezzo conquistate dalle giovani atlete della Ginnica Bovisio.mbnews

Comfort e stile nei look delle mamme vip al parco - Le mamme vip al parco scelgono outfit comodi senza rinunciare allo stile: da Belen Rodriguez in jeans a Chiara Ferragni in tuta. Guardale.lookdavip.tgcom24

Ginnastica. Etruria, medaglie nelle varie specialità - L'Etruria si distingue nelle competizioni di ginnastica: medaglie d'oro nel Trampolino elastico a Langhirano e bronzo nella ritmica a Torino. Buone prospettive per il futuro.msn