Tragedia a Lucca Muore operaio edile travolto nella buca del cantiere stradale

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ancora una vittima del lavoro. Un padre che non tornerà più a casa a rivedere la moglie e i due figli piccoli. Luca Giannecchini, lucchese di 51 anni residente alla Cappella,della ditta “Edil Pizzi“ di Pescaglia, è morto ieri mattina soffocato dal crollo del terreno e di una fetta di asfalto dentro lo scavodove lavorava per allacciare una tubatura fognaria. Il tragico incidente è accaduto intorno alle 8.30 del mattino in via dei Dorini a Sant’Alessio, una strada di campagna alle porte di. L’era al lavoro da poco nello scavo che corre a margine della strada asfaltata, largo un metro e mezzo e profondo appena un metro e ottanta, quando all’improvviso è statoalle spalle e soffocato dal fatale crollo. Forse è anche rimasto ferito ed è svenuto, non riuscendo ...