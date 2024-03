Tragedia a Giugliano | studentessa di 15 anni muore a scuola | ecco cosa è successo

(Di venerdì 22 marzo 2024)all’istituto superiore Guglielmo Marconi di, in provincia di Napoli. La notizia della morte di Maria ha sconvolto l’intera comunità scolastica e cittadina campana. Ancora sconcertata per l’accaduto è la dirigente scolastica, Giuseppina Nugnes mentre sotto choc sono tutti i compagni die tutto il personale dell’intero Istituto. La giovane era unamodello, solare e benvoluta da tutti, la ragazza è stata fin da subito ricordata così. Il sindaco di, Nicola Pirozzi, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. E’ enorme il dolore della comunità. Malore anotizie.com fonte foto ansaI carabinieri del ...

Una mattina come tutte le altre in una scuola di Giugliano , in provincia di Napoli, si è trasformata improvvisamente in un incubo. Una giovane studentessa, di soli 15 anni, ha accusa to un malore ... (ildifforme)

LA Tragedia - Attentato a Mosca, commando fa fuoco durante un concerto: molte le vittime - Sparatoria nella sala da concerto Crocus City Hall a Krasnogorsk, una cittadina vicino a Mosca. Secondo le prime informazioni almeno quattro persone in mimetica hanno aperto il fuoco. Lo riferisce Ria ...napolimagazine

LA Tragedia - Ha un malore in aula, morta una studentessa di 15 anni in un Istituto superiore di Giugliano - Una studentessa di 15 anni è morta stamattina, durante le lezioni in un istituto superiore di Giugliano, molto probabilmente per un malore. Sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano ad inte ...napolimagazine

Tragedia in provincia di Napoli, giovanissima ha un malore a scuole e muore - Pochi minuti dopo essere entrata in classe si è sentita male e ha perso conoscenza. Immediatamente sono partite le chiamate ai sanitari che, però, non hanno potuto salvare la 15enne Maria che ...livesicilia