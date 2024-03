Traffico Roma del 22-03-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione in assenza di altri disagi diminuiscono gradualmente gli spostamenti su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare menoanche su tutti e due i sensi di marcia delle trote Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico sono ancora possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni sul trattoNapoli da uno un precedente incidente comunque in via di risoluzione ha creato in questo tardo pomeriggio oltre 5 km di coda tra il bivio della A24 e Valmontone in direzione del Capoluogo Campano a causa di un incidente con veicolo in fiamme siamo ora sulla Pontina chiusa una carreggiata in direzione dell’Euro in prossimità di via Montedoro non si escludono difficoltà su tutti e due i sensi di marcia acittà nel dettaglio all’ardeatino ...