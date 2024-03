Traffico Roma del 22-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione continuano gli spostamenti dell’ora di punta sulla Grande Raccordo Anulare dove si rallenta maggiormente tra la colomba e la diramazioneSud Ines Perna e tra la Trionfale e la Prenestina allungo l’interna accade lo stesso senza disagi di rilievo sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale e sulla tangenziale est direzione stadio consuetosu via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni Maggiore attenzione sulle trattoNapoli dell’autostrada del sole qui segnaliamo un incidente tra la diramazionesud e Valmontone verso Napoli acittà prudenza per la presenza di un incidente a via del Fosso dell’Osa in prossimità di via Sepino un tamponamento nell’ultima ora su ...