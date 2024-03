Traffico Roma del 22-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in arrivo la domenica ecologica il 24 motori spenti nella fascia verde per 9 ore a partire dalle 7:30 e con una pausa tra le 12:30 e le 16:30 stop della circolazione ma anche numerose deroghe al divieto a partire da le auto a benzina euro 6 i veicoli elettrici ibridi a GPL metano bi-fuel i veicoli dei servizi sharing il fine settimana sono in programma anche diverse chiusure alper lasciare spazio alle potature domani alle 7 stop della circolazione in via di Santa Costanza in via Galvani domenica sarà la volta di via Cilicia è il sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia In collaborazione con Luce Verde infomobilità