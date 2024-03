Traffico Roma del 22-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Luceverdedalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare code lungo la carreggiata esterna per un incidente tra la via Appia 24 sul tratto Urbano della A24L’Aquilatra Togliatti e Tor Cervara in uscita dalla capitale sulla tangenziale est e code a tratti tra via delle Valli via dei Campi Sportivi andando in direzione del Foro Italico e tra Corso di Francia & via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni oggi lavori di potatura con riduzione della carreggiata in Piazza Pio XI manifestazione invece nel pomeriggio dalle 17:30 in piazza dei Consoli a Cinecittà sono possibili ripercussioni aldella zona e ultimo aggiornamento sulla Salaria rallentamenti per un incidente tra la tangenziale est e l’aeroporto dell’Urbe per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...