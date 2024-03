Traffico Roma del 22-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità fino alle ore 13 manifestazione sotto la sede del Ministero delle imprese del made in Italy divieti dei software possibili chiusure alsu via Molise via di San Basilio non si escludono disagi anche sulle vie adiacenti altra manifestazione prevista la serata dalle ore 17:30 alle ore 20 in Piazza dei Consoli possibili disagi e modifiche alla viabilità nell’area circostante trasporto ferroviario rallentata la circolazione della linea Firenzein direzioneper un guasto tra Capena e Settebagni i treni alta velocità e regionali subiscono ritardi di circa mezz’ora ricordiamo inoltre che il venerdì come il sabato orario prolungato per le metropolitane A B e B1 con ultime corse dei rispettivi capolinea 1:30 di notte e ...