Traffico Roma del 22-03-2024 ore 11 | 30

(Di venerdì 22 marzo 2024) LuceverdeMary trovati dalla redazione sul Gra incolonnamenti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Anagnina ancora rallentato ilsulla Tangenziale Est e tra Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico per le consolari Cassia in coda tra la Giustiniana via dei Due Ponti file sulla Flaminia da via di Grottarossa a Corso di Francia la polizia locale Ci comunica la riapertura al Don Bosco di via Carlo Fadda precedentemente chiusa per un veicolo in fiamme ora rimosso incidente su via Nomentana Code in prossimità di via valdossola lo stesso su via Tiburtina rallentamenti per incidente all’altezza di via degli Etruschi incidente code anche su Viale Regina Margherita fino alle ore 12 presso il mausoleo delle fosse Ardeatine la cerimonia per l’ottantesimo anniversario dell’eccidio cattivi i divieti di sosta e ...