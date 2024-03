Traffico Roma del 22-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità stamattina fino alle 13 davanti alla sede del Ministero delle imprese divieti di sosta su via Molise via di San Basilio ma possibili chiusure potranno verificarsi in base all’andamento della viabilità e divieti di sosta sono già scattati nell’aria del mausoleo in via Ardeatina dove durante la mattina si svolgerà la commemorazione del l’ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine cerimonia alla quale interverrà il Presidente della Repubblica in base alle modifiche della viabilità possibili rallentamenti nelle strade vicine temporanea chiusura invece su via Fadda tra via Filomusi Guelfi e Viale Togliatti per un veicolo in fiamme Infine per due diversi incidenti possibili rallentamenti più via dei Cerchi via di Acqua Bullicante In collaborazione con Luce Verde ...