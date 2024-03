Traffico Roma del 22-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Luceverdementre Mati all’ascolto resta difficoltosa la circolazione lungo la tangenziale est dove a causa di incidente abbiamo code tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in posta file tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria in direzione San Giovanni sul tratto Urbano della A24L’Aquila ancora code da Tor Cervara sia in direzione della tangenziale est e sia verso il grasso sul Raccordo Anulare interna code a tratti tra le uscite Cassia bis via XXIV poi file tra Casilina Ardeatina in esterna code a tratti tra l’uscita BivioFiumicino quella per Tiburtina resta intenso ilsulle con i maggiori disagi sulla Cassia tra la Storta via di Grottarossa code su via Flaminia da Labaro al bivio per via di Tor di Quinto e sulla Salaria incolonnamenti da via di Villa Spada verso la ...