Traffico Roma del 22-03-2024 ore 09 | 00

(Di venerdì 22 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lungo la tangenziale est per un incidente incolonnamenti a partire dallo svincolo di Tor Cervara lungo la A24L’Aquila e proseguendo in tangenziale fino a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico al mausoleo delle fosse Ardeatine la cerimonia per l’ottantesimo anniversario dell’eccidio alla presenza di autorità istituzionali già TV divieti di sosta e modifiche alla viabilità Oltre che su Largo Martiri delle Fosse Ardeatine anche lungo le viene Ardeatina possibili rallentamenti anche per le linee bus locali il tutto Dovrebbe terminare intorno alle ore 12 dalle ore 10 alle 13 manifestazione sotto la sede del Ministero delle imprese del made in divieti di sosta e possibili chiusure alsu via Molise via di San Basilio ...