Traffico Roma del 22-03-2024 ore 08 | 30

(Di venerdì 22 marzo 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto ancora disagi lungo la tangenziale est per un incidente incolonnamenti dal bivio con la 24 a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sul tratto Urbano dellaL’Aquila code da Tor Cervara la tangenziale est e sul Raccordo Anulare in interno abbiamo code a tratti tra le uscite Nomentana Tiburtina poi file tra Casine Ardeatina in esterna code tra l’uscita rally a quella per via di casa ale code sul viadotto della Magliana tratti da Parco dei Medici in direzione della Laurentina su via Cassia penalizzare la circolazione già in coda perintenso verso il centro città anche un incidente nei pressi di via Oriolono prestano molto trafficate anche via Salaria da via di Villa Spada verso la tangenziale come la Flaminia in coda dalla bar al ...