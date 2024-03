Tradizione mineraria elbana vede la luce con il Museo a cielo aperto a Rio Marina

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Parco Minerario Rio©R.RidiAl via il prossimo 2 aprile la mostra permanente che celebra le radici minerarie elbane: riportati in superficie attrezzi e materiali che erano stati abbandonati sottoterra ISOLA D’ELBA – L’Elba ha una ricca e interessante storia antica che si può scoprire e ammirare non solo tra i suoi paesi, fortezze e ville, ma anche sottoterra: l’isola, infatti, custodisce uno tra i più estesi bacini minerari al mondo, di cui fa parte, ad esempio, l’area di Rio, dove si trova ilmineralogico del Parco Minerario Elbano. Un tesoro che merita dire laper raccontare la sua storia a lungo nascosta e conservata: è per questo che il prossimo 2 aprile a Rioverrà inaugurata una mostra permanente, un vero e proprioa ...