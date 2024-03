Torta salata di spinaci | l’impasto è soffice e favoloso! Ha solo 180 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 22 marzo 2024) Per far sì che anche i più piccoli mangino glisenza fare storie, ho trovato la soluzione perfetta: unache fa venire l’acquolina in bocca a tutti! La ricetta di questadiè incredibilmente facile e il risultato è un gusto irresistibile che nessuno può resistere. È leggera e salutare, perfetta anche per chi è a dieta, e può essere preparata in pochissimo tempo. Io la servo sia a pranzo che a cena e ogni volta riscuote un successo strepitoso, diventando una delle torte salate preferite anche dai miei ospiti. E se vuoi vedere il procedimento passo dopo passo, non perderti il video. Videoricetta:agliin fondo all’articolo Con questaagli ...