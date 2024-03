“Tonali-Bis” | il big può lasciare il Milan | rivoluzione in arrivo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilpensa già alla prossima stagione, per finanziare il mercato potrebbe partire un big. Stagione caratterizzata da alti e bassi quella delin Serie A. Dopo una buona partenza (6 vittorie su 7 partite), ci sono state diverse battute d’arresto che hanno portato per lungo tempo i rossoneri a combattere non per il titolo ma per assicurare il terzo posto. Nell’ultimo periodo, complici i passi falsi della Juventus, il Diavolo è salito al secondo posto e ora deve adempiere al compito di posticipare il più possibile la vittoria dello Scudetto dell’Inter. I cugini nerazzurri hanno 14 punti di vantaggio sulla squadra di Pioli, che ora ha come obiettivo principale quello di vincere l’Europa League. Non sarà di certo un percorso facile per il, che dovrà affrontare il derby italiano con la Roma di De Rossi, probabilmente la ...