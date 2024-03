Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato | ecco chi è e da quanto tempo stanno insieme

Tommaso Zorzi è tornato a parlare della sua vita sentimentale e, a proposito della fine dell'amore con Tommaso Stanzani ha confessato: " finita per colpa mia, non è successo un fatto eclatante, ma ... (fanpage)

Look dai toni neutri per una passeggiata meneghina durante i primi caldi di stagione per l'influencer e conduttore. Ma occhio al messaggio neanche tanto subliminale della sua maglietta (vanityfair)