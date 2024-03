Tommaso Zorzi e la T-Shirt che strappa un sorriso

(Di venerdì 22 marzo 2024) Look dai toni neutri per una passeggiata meneghina durante i primi caldi di stagione per l'influencer e conduttore. Ma occhio al messaggio neanche tanto subliminale della sua maglietta

Tommaso Zorzi, nuovo amore segreto. I motivi della rottura con Stanzani - Tommaso Zorzi lancia la bomba: ha un nuovo amore. Poi rivela le cause della fine della storia con Stanzani. La confessione inaspettata. L’ex vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, si è recentemente ...donnaglamour

Tommaso Zorzi: “Sto con un ragazzo da qualche mese, è uno normale non ha Instagram, ci sto molto bene” - L'ex vincitore del GF Vip si è detto anche dispiaciuto per l'addio a Drag Race Italia, deciso da altri. "Nessuno mi ha chiamato, inclusi i colleghi. Non posso negare che dal punto di vista umano ci so ...gay

Tommaso Zorzi: «Non sono mai stato antipatico. L'addio a Drag Race Italia Ci sono rimasto male» - La fine della relazione con Tommaso Stanzani, la maturazione, il rapporto con i social, il nuovo impegno a Cortesie per gli ospiti. Dopo un 2023 particolarmente difficile, Tommaso Zorzi rompe il silen ...vanityfair