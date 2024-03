Ti sei mai chiesto qual è la strada più lunga del mondo? Ben 25 volte la lunghezza dell’Italia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ecco dove si trova lapiùdel: pronta ad accoglierci con affascinanti grattacieli e centri commerciali. Lapiùdeloffre un panorama pazzesco: ecco dove vederla (credits Canva) – Ilcorrieredellacitta.comIl fascino delle strade in giro per il. Dopo avervi parlato della Cristoforo Colombo tra Ostia e Roma, che risulta tra le arterie più lunghe d’Italia, oggi andiamo a vedere quelle da Guinness dei Primati. Panorami da urla, un spasso guidarle ma soprattutto la possibilità di far ammirare uno spettacolo ai tanti turisti che l’attraversano. Ecco dove abbiamo trovato lapiùdelda percorrere in auto. Lapiùdel ...

