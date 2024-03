The Voice Senior 4 | stasera in tv la semifinale | le anticipazioni

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si avvia alla conclusione l'emozionante avventura televisiva di "The4", il talent canoro condotto da Antonella Clerici, che sta catturando anche in questa edizione l'attenzione del pubblico. In onda oggi, venerdì 22 marzo. dalle 21.30 su Rai 1, laci dirà i nomi dei...

The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 15 marzo 2024, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 3.673.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al ... (davidemaggio)

Gli esperti di tv dicono che alla fine è il format che vince, e non il conduttore. Nel caso di The Voice Senior si può essere certi che il conduttore, o meglio la conduttrice Antonella Clerici, ... (liberoquotidiano)

Medallia , Inc., leader globale nell’esperienza dei clienti e dei dipendenti e con una filiale italiana presente da anni, ha annunciato di essere stata nominata leader per il terzo anno consecutivo ... (ildenaro)

Gianluca Guidi "’The Voice’, aneddoti e note" - Al Michelangelo ’Sinatra, the man and his music’. "Un omaggio doveroso. Mio padre Johnny Dorelli veniva definito la sua ’versione italiana’" ...ilrestodelcarlino

L’Eredità: i concorrenti sbagliano (tutti) una domanda su The Voice Senior - Scivolone su The Voice Senior da parte dei due concorrenti arrivati al gioco dei 100 secondi nella puntata de L'Eredità andata in onda su Rai1 nel ...lanostratv

The Voice, finale Senior e spin-off Generation: in onda tutto nel mese di aprile - Andrà in onda nella serata di domani, venerdì 22 marzo, la quinta puntata e semifinale di The Voice Senior 2024, come sempre a partire dalle 21.30 su ...lanostratv