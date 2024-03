The Voice Senior 2024 streaming e diretta tv | dove vedere il talent show di Antonella Clerici

(Di venerdì 22 marzo 2024) Thetv:la puntata di oggi deldi, 22 marzo Questa sera, venerdì 22 marzo, va in onda la sesta puntata (semifinale) di The, ilmusicale di Rai 1 condotto dae giunto alla terza edizione. Protagonisti sono cantanti Over 60 pronti a mettersi in gioco e mostrare il loroo e amore per la musica. Novità nella giuria. Tra i coach (giudici) arriva infatti Arisa, al fianco dei confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio ...

Si avvia alla conclusione l'emozionante avventura televisiva di "The Voice Senior 4", il talent canoro condotto da Antonella Clerici, che sta catturando anche in questa edizione l'attenzione del ... (today)

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di Bubinoblog, buona visione! 21:30 The VOICE SENIOR Talent ... (bubinoblog)

The Voice Senior, alle semifinali c'è l'astigiano Danilo Amerio - Questa sera a 'The Voice Senior", alle 21.30, su Raiuno torna il cantautore astigiano Danilo Amerio. Dopo il successo riscosso alle Blind Auditions con l'interpretazione al pianoforte di 'Scrivimi' di ...ansa

The Voice Senior, stasera in tv la semifinale: anticipazioni, coach e concorrenti - L'appassionante sfida televisiva di Antonella Clerici è giunta alle battute finali. Stasera in tv, venerdì 22 marzo, alle 21.30 su Rai1 va in onda la semifinale di The Voice ...ilmessaggero

Slimane: «All’Eurovision la mia esibizione sarà emozionante come un primo appuntamento» - Il cantautore ha vinto “The Voice: La Plus Belle Voix” (edizione francese di "The Voice") nel 2016 e da allora non si è più fermato. Ha venduto oltre due milioni di album, vanta sette milioni di fan ...sorrisi