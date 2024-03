The Spider Within | A Spider-Verse Story | in arrivo un nuovo corto animato con Miles Morales

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il 27 marzo alle 6:00 (US), Sony pubblicherà sul proprio canale YouTube, Sony Pictures Animation, unmetraggiodal titolo The: A. Prodotto da Sony Pictures Animation e Sony Pictures Imageworks, ilmetraggio si colloca all’interno dell’universo di-Man: Across thee vede-Man impegnato nel non facile tentativo di conciliare le sue molteplici responsabilità come adolescente, amico, studente e supereroe. Il ragazzo si ritrova anche a dover affrontare un attacco ...

