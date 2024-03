The Acolyte - La seguace | 270 000 non mi piace su You Tube | i fan di Star Wars bocciano il trailer

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il primodella serieTheha raccolto moltissime reazioni negative dopo il lancio su You. Ildella nuova serie diin arrivo, The- La, è stato bombardato da reazioni negative su Youcollezionando oltre 270.000 Non mi. Sebbene il, che ha debuttato all'inizio di questa settimana, abbia ottenuto oltre 155.000 Mi, le reazioni negative sono molte di più, indicando l'insoddisfazione dei fan verso la direzione intrapresa dall'amato franchise. Diversi commenti lasciati da fan didelusi e scontenti utilizzano una citazione dal ...

