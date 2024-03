Italia-Ecuador: data, orario, dove vedere amichevole in streaming e diretta tv - Gli azzurri affrontano la nazionale sudamericana nel Test amichevole. Tutte le informazioni su dove vedere Italia-Ecuador in tv e streaming.areanapoli

Italia-Ecuador, conferma per Retegui | Le scelte di Spalletti - Nuovo Test amichevole per gli azzurri di Spalletti. Il tecnico toscano rilancia i vari Bastoni, Barella, Dimarco e Pellegrini dal primo minuto. In attacco confermatissimo il genoano Retegui, alle ...sportpaper

Test Ecuador per un’Italia in cerca d’identità: azzurri favoriti a 2,08 su Betflag - ROMA - Non convince la nazionale di Spalletti alla prima delle due amichevoli negli Stati Uniti, nonostante la vittoria finale contro il Venezuela firmata da due reti di Retegui, il ventiquattrenne at ...insideroma