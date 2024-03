Teseghella annuncia “Benone” | uscito il 21 marzo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 22 marzo 2024)è il giovane cantautore di casa Maciste Dischi cheil suo nuovo singolo “”, fuori da giovedì 212024 in digitale. Andiamo a saperne di più. “” diSi intitola “” (Maciste Dischi, distribuzione Warner Music) il nuovo singolo di, l’artista di casa Maciste Dischi da tenere d’occhio quest’anno per la sua capacità di portare in musica, con forte empatia, concetti semplici ma universali, che accomunano tutti coloro che appartengono alla sua generazione. Il brano è disponibile sulle piattaforme digitali a partire da giovedì 212024. Cosa rappresenta “”? “” è un pezzo indie-pop che si ispira a un mood leggero, ...