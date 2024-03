Terribile incidente al parco | bimbo di 5 anni perde un dito | “L’altalena era rotta”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un'altalena rotta: così un bambino di 5ha perso unmentre giocava alin un pomeriggio di inizio primavera a Ladispoli. Si indaga per lesioni gravissime.

Lo schianto è avvenuto dopo che la giovane, alla guida della sua auto, è stata colpita dallo pneumatico che poco prima si è stacca to da un'altra vettura .Continua a leggere (fanpage)

Si trova in condizioni critiche al policlinico Gemelli di Roma il ciclista travolto questa mattina da un'automobile nel Viterbese .Continua a leggere (fanpage)

Si scontra con una automobile in centro a Subiaco e scoppia l'incendio: ragazzo di 23 anni ustionato a gambe e braccia trasportato in elisoccorso a Roma .Continua a leggere (fanpage)

Terribile incidente stradale, 31enne calabrese muore in ospedale - Ennesima vittima di incidenti stradali, in Calabria. Alba Chiara Corigliano, 31 anni di Rocca di Neto (in provincia di Crotone) è deceduta all’ospedale di Catanzaro. La giovane rimase coinvolta nel te ...zoom24

Tragico schianto sulla Statale 107, salgono a 3 le vittime. Morta dopo quasi un mese una 31enne - Alba Corigliano, coinvolta nel Terribile incidente del 25 febbraio sulla Statale 107 é deceduta nell'ospedale di Catanzaro ...quicosenza

Tragico schianto sulla SS 107, salgono a 3 le vittime - Salgono a tre le vittime del Terribile incidente stradale avvenuto il 25 febbraio scorso sulla statale 107 nel territorio di Crotone. Alle due persone decedute sul colpo, Piero Riolo di 43 anni e Lore ...soveratoweb