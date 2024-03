Terremoto all’alba | la scossa 4 6 in mare fa tremare la Puglia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Forte sisma avvertito questa mattina presto, il 22 marzo 2024, ha colpito la regione con forza alle 6:20. I residenti locali hanno percepito il movimento tellurico, generando una serie di segnalazioni agitate sui social media. AVVERTITO A LECCE OGGI 22 MARZO I pompieri hanno ricevuto segnalazioni da parte dei residenti dellariguardanti unaavvertita nella provincia di Lecce e più in generale nel Salento. Il sisma di magnitudo 4.6 è stato registrato alle 6:20 di stamattina, nel Mar Ionio. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro delè stato localizzato a circa 50 chilometri dall’isola greca di Corfù, ad una profondità di 64 chilometri, come riportato da Adnkronos. Non ci sono state segnalazioni di danni a persone o ...

