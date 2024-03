Terracina | minacce armato di accetta davanti alla figlia minore | famiglia terrorizzata dal vicino di casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 – Nel pomeriggio di ieri, 21 marzo, il personale del Commissariato di P.S. di, ha dato esecuzione a una misura cautelare a carico di un uomo didi anni 57, con diversi pregiudizi di polizia, ritenuto responsabile di atti persecutori e danneggiamento. In particolare nello scorso mese di gennaio la vittima si era presentata in Commissariato ed aveva proposto querela nei confronti dell’indagato, suodi. Nel corso della denuncia la donna aveva ripercorso un episodio già denunciato nell’agosto del 2022, quando il suodi, agitando due accette aveva insultato lei e lae le aveva minacciate. La stessa ha poi raccontato che in seguito a quell’episodio già ...