Teotino sicuro | «Juan Jesus? Come non credergli? Acerbi | un rischio!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024) Gianfrancosembra avere le idee chiare sul caso, nonostante la giustizia sportiva non si sia ancora pronunciata in merito.– Gianfranco, intervenuto su Sky Sport 24, dice la sua su una delle questioni più chiacchierate della settimana: «rischia l’Europeo se dovesse subire una lunga squalifica? Più che per la lunga squalifica, secondo me, rischierebbe se si dovesse accertare che effettivamente ha pronunciato frasi razziste. Non è accettabile che rappresenti l’Italia un giocatore che si lascia andare a questo tipo di frasi. AGGRAVANTE – Gianfrancocontinua: «Con l’aggravante che ciò è accaduto nel giorno della sensibilizzazione da parte della Lega per la lotta contro il razzismo. Nel momento in ...