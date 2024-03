Tentata estorsione a un' anziana | arrestati due ventenni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Spezia, 22 marzo 2024 –perdue giovani campani, che avevano preso di mira alcuni anziani. I carabinieri della Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, nel pomeriggio di ieri, hanno messo le manette a un 23enne e a un 20enne della provincia di Caserta. I due giovani, con la complicità di terzi, hanno tentato di farsi consegnare del denaro da alcuni anziani ai quali era stato detto telefonicamente, da uno sconosciuto presentatosi come maresciallo dei carabinieri di Porto Venere, che la somma serviva per liberare il proprio figlio fermato e trattenuto in caserma in quanto coinvolto in un grave sinistro stradale. Fortunatamente le persone contattate, avendo intuito di trovarsi in presenza di qualcosa di illecito, hanno dato l’allarme alla centrale operativa che ha ...