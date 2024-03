Tensioni tra Cina e India | il tunnel di Sela alza lo scontro sui confini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) New Dehli, 22 marzo 2024 – Nuovetra. Il punto d’attrito riguarda ildi. La galleria, inaugurata dal primo ministrono, Narendra Modi, all’inizio di marzo, rappresenta un’opera di alta ingegneria. Scavato nelle pareti dell’Himalaya a un’altitudine di circa 3.900 metri, costituisce un grande vantaggio militare per le truppene, dando loro la possibilità di presidiare al meglio il confine e spostarsi in maniera più agevole. Il progetto ha ovviamente catturato l’attenzione di Pechino, sempre molto vigile sugli sviluppi geopolitici con l’, la cui lunga disputa con New Delhi ha portato le due potenze nucleari a scontrarsi spesso negli anni. L’ultimo precedente risale al 2020, quando alcuni scontri tra i due ...