Tempesta d' amore | anticipazioni italiane | Leon sfida Paul

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ad', il triangolo amoroso composto da Josie Klee,Lindbergh eThormann riserverà ancora molti colpi di scena. Stando allerelative ai prossimi episodi italiani, infatti, i due giovani si contenderanno il cuore della pasticcera earriverà addirittura are. Tutto partirà quando Josie sarà felicissima per un ingente ordine di cioccolatini che le verrà commissionato da una catena di gastronomia. La Klee, a quel punto, si metterà immediatamente all'opera e potrà contare anche sull'aiuto di Erik, Yvonne e. Poco dopo, però, Thormann riceverà una terribile notizia in quanto apprenderà di essere stato licenziato. Il giovane sarà disperato e Josie non potrà fare a meno di sentirsi in ...