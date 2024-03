TeleMeloniFlop

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una volta guardavo il Tg3 perché, tra i vari Tg menzogneri, mi sembrava il meno fazioso. Ma da quando c’è il governo Meloni ho smesso di seguirlo. È inguardabile.Mario Rosellivia email Gentile lettore, dall’Alpi alle Piramidi c’è stata una folla di gente che ha usato il telecomando per scartare Tg3 e Rai3. I giornalisti della testata in un comunicato denunciano “l’appiattimento su un’unica visione del mondo con pezzi di realtà che non vengono raccontati” e si dicono “allarmati” dalla situazione di Rai3 per via di “scelte aziendali che hanno privato la rete di volti storici e regalato audience alla concorrenza”, mentre i nuovi programmi “fanno risultati decisamente sotto le aspettative”. L’esempio più forte è Avanti Popolo, oggi chiuso, che prese il posto di Cartabianca di Berlinguer e fece ridere l’Italia. La conduttrice, l’intellettuale (si fa per dire) di destra Nunzia De Girolamo, ...