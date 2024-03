Susan Sarandon al Riviera International Film Festival 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (askanews) –sarà in Italia protagonista dell’ottava edizione del(Riff), dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante. L’attrice pluricandidata agli Academy Awards, e vincitrice di un Oscar per il suo ruolo da protagonista in “Dead Man Walking”, è una delle interpreti più amate da pubblico e critica in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia, dove ha ricevuto due volte il David di Donatello come miglior attrice straniera. Protagonista di una carriera stellare, le sue interpretazioni indimenticabili in pellicole come “Thelma & Louise”, “The Rocky Horror Picture Show”, “Atlantic City”, “U.S.A.”, “Le streghe di Eastwick”, “L’olio di Lorenzo”, “Il cliente”, “Piccole Donne”, “Nemiche amiche”, fanno parte della storia del ...