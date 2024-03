Surfista in difficoltà salvato dalla Guardia Costiera in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Un intervento di salvataggio quello effettuatopontina nelle acque antistanti Fondi. A dare l’allarme unche informava le autorità di non avere più notizie di un suo amico uscito in mare con lui nei pressi dei “Club Velici” a Salto di Fondi. Immediatamente venivano messe all’opera le motovedette SAR CP 856 di Gaeta e la CP 547 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. Quest’ultima, sfruttando le indicazioni della persona che aveva dato l’allarme, riusciva ad intercettare il, che era in buone condizioni di salute ma ina causa di un’avaria ad un elemento strutturale del Wind Surf. L’uomo veniva soccorso e trasportato in sicurezza nel porto di Terracina.