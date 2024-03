Superenalotto | numeri combinazione vincente oggi 22 marzo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione deldi, venerdì 222024. Centrati tre '5' che vincono 42.914,29 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 79,5 milioni di euro nella penultima estrazione settimanale. Si torna a giocare domani, sabato 23, con l'ultimo concorso della settimana.

