Superbike oggi in tv | GP Catalogna 2024 | orari prove libere | streaming | programma Sky e TV8

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si alza il sipario ufficialmente sul fine settimana del Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale di. Dopo l’esordio rappresentato dal Gran Premio d’Austria sul tracciato di Phillip Island, il campionato dedicato alle moto derivate di serie torna in azione con la prima tappa nel Vecchio Continente, che inizierà a darci qualche risposta in più sui valori in pista. Il weekend catalano scatterà nella giornata odierna con le prime due sessioni di. Alle ore 10.20 le FP1 con 45 minuti, quindi le FP2 alle ore 15.00 per i secondi 45 minuti di lavoro in pista. 90 minuti complessivi che ci faranno capire se, quanto visto in Australia, sarà confermato oppure sarà ribaltato. Com’è la situazione generale? Arriviamo al Montmelò con Alex Lowes al comando della classifica ...