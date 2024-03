Superbike | doppietta BMW in FP1 a Barcellona 3° Rea | bene anche Bulega e Locatelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Va in archivio con unaBMW la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, valido come secondo round stagionale del Mondiale. Al Montmelò il miglior tempo assoluto è stato siglato dal turco Toprak Razgatlioglu in 1’41?199 con un vantaggio di soli 46 millesimi sul compagno di squadra olandese Michael Van der Mark e di due decimi sul primo gruppo inseguitore. Il sei volte campione iridato Jonathan Rea ha piazzato la zampata in extremis, chiudendo in terza posizione con la sua Yamaha a 201 millesimi dalla vetta e precedendo di un’incollatura la Ducati ufficiale di un convincente Nicolò. Distacco inferiore ai tre decimi dal leaderper la Yamaha Factory di Andreae per la Ducati GoEleven di Andrea Iannone, entrambi possibili candidati ad un ...