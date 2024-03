Superbatteri nel pollo | aumentano i casi di tossinfezione | ‘prenderemo misure drastiche’

(Di venerdì 22 marzo 2024) Negli ultimi tempi sono aumentate paurosamente le infezioni da salmonella in Europa e la colpa sembra sia della carne di. Da indagini approfondite è emerso che a causa di utilizzo indiscriminato di antibiotici nell’industria alimentare avicola sta causando gravi problemi di salute a livello europeo. Il problema della Salmonella nelsta diventando preoccupante – InformazioneOggi.itIl Regno Unito sembra particolarmente colpito dall’ondata di infezioni batteriche, ma anche gli altri Paesi stanno accusando quelle che sono le conseguenze di scelte politiche pericolose. Ecco la situazione e cosa potrebbe accadere a breve. Stop definitivo alla carne di? La situazione è drammatica Alcuni Paesi europei stanno pensando di vietare l’importazione della carne dia causa dell’aumento preoccupante dei ...

Schillaci: “Pronto piano prevenzione contro Superbatteri”/ “In Italia un terzo dei decessi europei” - I Superbatteri, secondo Schillaci, saranno presto un problema pubblico e vanno arginati: presto un nuovo piano di prevenzione e formazione ...ilsussidiario

Antibiotico-resistenza: a ogni età il suo batterio - Per ogni fase della vita c’è un patogeno dal nome difficile da pronunciare e resistente alle terapie antibiotiche, ad accompagnarla. Questi i ...laprovinciapavese.gelocal

Infezioni ospedaliere nel 12,7% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Europa nel 2020 - Uscito il rapporto annuale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Intubazioni e cateteri le procedure alla base delle infezioni. Presenza di microrganismi resistenti simi ...corriere