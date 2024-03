Super-G femminile finali Saalbach 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) A che ora e come seguire il-Gdelledi, appuntamento valevole per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia è presente al cancelletto di partenza con Marta Bassino, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Federica Brignone, ancora matematicamente in corsa per provare a mettere le mani sul trofeo di specialità e in grande fiducia dopo aver trionfato in gigante la settimana appena trascorsa. Le minacce più importanti provengono dalle svizzere Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin e dalle padroni di casa austriache Cornelia Huetter, Stephanie Venier e Mirjam Puchner. Attenzione anche alle norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhil Mowinckel, oltre alla neozelandese Alice Robinson. Possibili sorprese possono essere la ceca Ester Ledecka, la bosniaca ...