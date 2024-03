Sunia a Roma per la petizione che chiede finanziamenti per la casa

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arezzo, 22 marzo 2024 – Stefania Teoni, Presidente deldi Arezzo e in rappresentanza del sindacato toscano, ha partecipato - a– alla presentazione dellapopolare per il diritto all'abitare al Senato. Iniziativa alla quale ha preso parte, con una delegazione nazionale del sindacato inquilini, il senatore Francesco Boccia. “La nostra– ricorda Stefania Teoni – ha raccolto 45mila firme nel territorio nazionale. Il suo obiettivo è garantire a tutti il diritto fondamentale a un alloggio dignitoso. E’ un problema diffuso, fortemente presente anche nella provincia di Arezzo, che ha bisogno non di impegni generici ma di concreti. Ilritiene indispensabile un finanziamento di 1 miliardo di euro annuo a copertura delle proposte avanzate nella ...

