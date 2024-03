Sull’Ucraina la Russia usa la parola “guerra” Che cosa significa?

(Adnkronos) – Visita a sorpresa a Kiev per il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in missione per riaffermare il sostegno di Washington all'Ucraina, mentre gli ... (webmagazine24)

Pubblicato il 21 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Visita a sorpresa a Kiev per il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in missione per riaffermare il sostegno di ... (dayitalianews)