Sul volto l’armonia dei colori accesi

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il trucco c’è e si vede. Questo sembra essere il diktat ben chiaro della tendenza make up per questa stagione:vibranti come la voglia di sole, di primavera e di vita. Per prima cosa: ’sguardo protagonista’ e che sia di grande impatto. Un richiamo agli anni 60 convitaminici e fluo per chi non ha paura di osare e giocare per uno sguardo rainbow che catturerà l’attenzione. La palette spazia dai toni più siderali dell’azzurro, del blu e dell’argento fino ad arrivare al rosa in tutte le sue sfumature. Il pink mood infatti ci accompagnerà anche nei prossimi mesi scaldandosi e accentuandosi ancora di più su palpebre, guance e labbra. Ombretti pastosi e liquidi da usare a profusione, grande alleato del make up sarà l’eyeliner, lipgloss per dare luce e volume alle labbra. Il perfetto beauty look step by step deve necessariamente partire da ...