Sul ' Sole 24ore' i 60 anni dell' Adnkronos | L' eco di 60 anni d' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 21 mar. () - "Nei 60di vital'eco di 60d'": il24 Ore dedica un servizio all'Agenzia di stampa "nata dalla fusionee agenzie Kronos (fondata nel 1951 da Pietro Nenni) e Adn (Agenzia Di Notizie, fondata nel 1959 da Amintore Fanfani). Giuseppe Pasquale Marra, detto Pippo, editore e presidente, direttore e cronista, ha mandato alle stampe un libro che celebra e racconta i sessant'a agenzia: "Il 24 luglio 1963, la nuova testata vede per la prima volta la luce. Siamo in un mese cruciale, alla vigilia di una svolta che vedrà il Partito socialista entrare nella stanza dei bottoni, per usare l'espressione ...