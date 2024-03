Suicidi in carcere? Soltanto chiacchiere | il record col governo Draghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Riecco gli amnistiatori, gli indultisti, i senzacelle. Da ieri una nuova emergenza, quella deinelle carceri. È decretata dalle Camere penali, assieme a un po' di associazioni e a diversi parlamentari di sinistra. In particolare sono questi ultimi a recitare la parte dei sensibili, ma hanno dimenticato un po' di dati. È dal 1990 che vengono raccolte le tristi cifre suidi detenuti. In Italia il picco massimo in un anno è stato di 85 morti, ma nel 2022 (dei “migliori” die Cartabia). La media nazionale didi detenuti ogni diecimila arriva al 10, quella europea è al 10,7. In Estonia ne muoiono 22, in Germania e Austria 17, in Francia 16 e giù per li rami. Stanno meglio di noi Belgio, Spagna ed Ungheria, assieme ad altri, tanto per darci un'idea. Chiacchierando con ...